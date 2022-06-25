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رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 9:32 م

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة الفريق لخوض مباراة الأهلي في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في النسخة القديمة.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس


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