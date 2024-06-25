اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في تعديهم على منزل رئيس وزراء بريطانيا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة في شمال إنجلترا إنه تم اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في تعديهم على منزل رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقالت شرطة نورث يوركشاير، خلال بيان: "اعتقلنا أربع أشخاص في أرض منزل رئيس الوزراء بعد عصر هذا اليوم. ووصل ضباطنا إلى الرجال الأربعة في غضون دقيقة من دخولهم أرض (المنزل)".

وأضافت الشرطة أنه "تم احتجاز الأربعة قرابة الساعة 12:40 مساء قبل اصطحابهم خارج المنزل للاشتباه في تعديهم على ممتلكات الغير"، مشيرة إلى أن "الرجال، أحدهم بعمر 52 عاما من لندن، وآخر 43 عاما من بولتون، وثالث 21 عاما من مانشستر، والرابع 20 عاما من تشيتشيستر، محتجزون لدى الشرطة للاستجواب، والتحقيقات مستمرة".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقع الحادث في محل إقامة سوناك في كيربي سيجستون بمقاطعة نورث يوركشاير، بينما كان يحضر فعاليات مرتبطة بزيارة رسمية التي يجريها إمبراطور اليابان في لندن.

يأتي ذلك بعد حادثة منفصلة الصيف الماضي، حيث تسلق المتظاهرون سطح منزل سوناك.