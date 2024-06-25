تقرير: رغبة مبدئية بين أمريكا وحزب الله وإسرائيل في تهدئة التصعيد على الحدود

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكية بوجود رغبة "مبدئية" بين الولايات المتحدة وحزب الله وإسرائيل في تهدئة التصعيد على الحدود.

وبحسب الموقع الأمريكي، كشفت رسائل متبادلة غير مباشرة بين الأطراف الثلاثة عن رغبة "مبدئية" في تهدئة التصعيد العسكري على حدود لبنان مع إسرائيل، التي تهدد بحرب إقليمية أوسع، حيث حذرت الولايات المتحدة حزب الله من عدم قدرتها على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا استمرت هجمات الحزب الحدودية.

لكن تقارير إعلامية أشارت إلى تفضيل كل من حزب الله وإسرائيل للتوصل إلى حل دبلوماسي، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

ونقل "أكسيوس" عن مسئول أمريكي وآخر إسرائيلي قولهما إن مبعوث الرئيس بايدن إلى لبنان آموس هوكستاين أكد للمسئولين هناك أثناء زيارته لبيروت الأسبوع الماضي، أن حزب الله مخطئ في الاعتقاد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع إسرائيل من غزو لبنان إذا استمر الحزب في هجماته.

وبحسب "أكسيوس"، تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ لأن كلا من إسرائيل وحزب الله يخطئان في التقدير، حيث يصعدان لهجة خطابيهما وتزداد العمليات القتالية بينهما على الأرض، ورغم ذلك يعتقدان أنهما يمكنهما تجنب حرب شاملة.

ويزداد القلق لدى المسؤولين الأمريكيين من أن عدم وقف إطلاق النار في غزة يزيد من احتمالات الحرب بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية بشكل كبير وجر الولايات المتحدة وإيران إلى عمق الصراع.

ونقل "أكسيوس" عن دبلوماسي غربي قوله إنه بعد زيارة هوكستاين، أرسل حزب الله رسائل إلى الولايات المتحدة من خلال أطراف ثالثة، مفادها أنه "في حين لا يريد حربا، فإنه واثق من قدرته على توجيه ضربات كبيرة لإسرائيل إذا هاجمت لبنان".

وبعد زيارة هوكستاين إلى المنطقة، توجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى واشنطن لعقد اجتماعات في البيت الأبيض، وأخبرا كبار مساعدي بايدن أن نتنياهو ليس مهتما بحرب مع حزب الله ويفضل الحل الدبلوماسي، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وأوضح مسئول أمريكي أن مستشاري بايدن أبلغوا ديرمر وهنجبي أنهم يعملون على حل دبلوماسي، لكن "إذا اندلعت حرب في لبنان فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بشكل كامل".

مخرج غزة لتهدئة وضع الحدود

وأشار "أكسيوس" إلى أن المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين يسعون لإيجاد مخرج قد لا يصل لوقف إطلاق لنار في غزة، لكنه يعمل على تهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، من خلال محاولة استخدام نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح كنقطة لخفض التصعيد.

في الوقت نفسه، يقول المسئولون الإسرائيليون إن إنهاء العمليات عالية الكثافة في غزة من شأنه أن يسمح بالتوصل إلى ترتيب مع حزب الله، وفي نفس الوقت يسمح للجيش الإسرائيلي بنقل القوات إلى الحدود الشمالية في حالة فشل الدبلوماسية.