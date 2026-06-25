الشرطة الكينية تغلق طرقا حول العاصمة قبل احتجاجات مناهضة للحكومة

وضعت الشرطة في كينيا حواجز على الطرق اليوم الخميس لمنع الدخول للعاصمة نيروبي قبل احتجاجات مقررة لإحياء ذكرى مرور عامين على مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في احتجاجات مناهضة للحكومة، شهدت أيضا اقتحام المتظاهرين للبرلمان.

وقالت أسر الذين لقوا حتفهم في احتجاجات 2024 إنهم سيحتجون على تأخر تحقيق العدالة للضحايا. وقد تم اتهام الحكومة بالافتقار للشفافية في عملية جارية لتعويض الذين تعرضوا لانتهاكات حقوقية خلال المظاهرات.

وكان الرئيس ويليام روتو قد قال الأسبوع الماضي إنه سٌيسمح للمواطنين بالتظاهر، ولكن الحكومة ستحمي أيضا حق الأطفال في الذهاب إلى المدارس والعاملين إلى مقار عملهم، محذرا من أي محاولة من جانب المتظاهرين " لإغلاق البلاد".

وقد وضعت الشرطة صباح اليوم الخميس حواجز على جميع الطرق السريعة الرئيسية حول نيروبي، ومنعت السائقين من دخول المدينة. واستمر وجود حواجز حول مباني البرلمان وتم إغلاق الشركات.

وأعرب قادة المعارضة عن دعمهم للاحتجاجات المقررة، مطالبين بالشفافية في برنامج التعويض الحكومي.