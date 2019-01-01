مارادونا يخضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة

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كشف ماتياس مورلا، محامي النجم الأرجنتيني السابق، دييجو ارماندو مارادونا، أن موكله خضع الليلة الماضية لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال محامي أسطورة الكرة الأرجنتينية السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل شيء كان مثاليا، الآن سيبدأ مرحلة التعافي".

وأعرب مورلا، نيابة عن مارادونا (58 عاما)، عن امتنانه للأطباء الذين أجروا العملية الجراحية، وأضاف قائلا: "لقد قاموا بالأمر على أفضل وجه".

يشار إلى أن مارادونا الذي خضع في يناير الماضي لعملية جراحية أخرى بسبب إصابته بنزيف في المعدة، قد قرر مؤخرا ترك منصبه كمدير فني لنادي دورادوس المكسيكي لأسباب صحية.