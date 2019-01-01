 فنلندا تعلن اختراق طائرة روسية لمجالها الجوي في الـ17 من يوليو الجاري - بوابة الشروق
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فنلندا تعلن اختراق طائرة روسية لمجالها الجوي في الـ17 من يوليو الجاري

أ ش أ
نشر فى : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:57 م | آخر تحديث : الخميس 25 يوليه 2019 - 3:57 م

أعلنت فنلندا أن طائرة روسية اخترقت مجالها الجوي في الـ17 من شهر يوليو الجاري.

وذكر حرس الحدود الفنلندي - في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الطائرة الأجنبية التي يتردد أنها انتهكت المجال الجوي الفنلندي في الـ17 من يوليو الجاري كانت طائرة روسية.

وأضاف البيان: "لقد تأكد خلال التحقيق أن طائرة تابعة للدولة الروسية انتهكت المجال الجوي لفنلندا في الـ17 من يوليو الجاري بالقرب من مدينة بورفو".

وكان حرس الحدود الفنلندي قد ذكر أن الطائرة ظلت في المجال الجوي الفنلندي لنحو دقيقتين، وأنها قامت بالتحليق لمسافة كيلومتر داخل أراضي فنلندا.

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