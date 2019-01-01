الري السودانية: بيان الاتحاد الإفريقي حول قمة سد النهضة «متوازن»

وصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيان الاتحاد الإفريقي الذي صدر أمس الجمعة 24 يوليو 2020، حول القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي، والتي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، بالمتوازن، مشيرة إلى توافقه مع ما طرحه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونًا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء السبت، كان البيان قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

كما رحب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحد ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وشدد البيان مجددًا على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

وقال بيان الاتحاد الإفريقي إن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وصرح متحدث باسم وفد التفاوض السوداني، بأن البيان متوازن ومقبول في مجمله، مضيفا أن السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

وأثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الإفريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضى.