البلاط الملكي: أمير الدنمارك يواكيم يخضع لجراحة في فرنسا

أعلن البلاط الملكي الدنماركي، اليوم السبت، أن الأمير الدنماركي يواكيم، الابن الأصغر للملكة مارجريت الثانية، خضع لعملية جراحية لإزالة تجلط دموي في المخ في فرنسا.

وأجريت العملية، التي وصفت بأنها ناجحة، في المستشفى الجامعي في تولوز.

ودخل الأمير المستشفى في وقت متأخر من أمس الجمعة، وقال بيان البلاط الملكي إنه في حالة مستقرة.

وانتقل الأمير "51 عاما" إلى فرنسا العام الماضي مع زوجته الفرنسية المولد الأميرة ماري وطفليهما بعد أن تمت دعوته لحضور أعلى دورة تدريبية في فرنسا للقيادة العسكرية في المدرسة العسكرية في باريس.

وكان قد تخرج الشهر الماضي.