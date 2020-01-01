وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع البحر في شرم الشيخ بطول 3 كيلو

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جار أعمال الرصف لطبقة الأسفلت السطحية والأخيرة بشارع البحر، بطول 3 كيلو مترات، وعرض 9 أمتار، ويعمل في اتجاهين بقطاع الهضبة، وأعمال رصف المحاور العرضية المؤدية إلى شارع اللواء نور الدين عفيفي في مراحلها التمهيدية، ليصبح شارع البحر مستقبلًا كممشى سياحي مميز لخدمة أهالي المدينة وقاصديها.

وأضاف السولية أن العمل يجري طبقًا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم، موضحا أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة تقليل التجمعات، والكشف الحراري على العمال على مدار اليوم.