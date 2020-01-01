الإعصار هانا يتجه إلى تكساس وسط تحذيرات من فيضانات

تستعد ولاية تكساس الأمريكية في وقت لاحق من، اليوم السبت، لأول إعصار أطلسي يصل إلى اليابسة في هذا الموسم.

واشتدت قوة العاصفة المدارية "هانا" لتصل إلى إعصار من الفئة الأولى صباح اليوم، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وتوقع المركز أن يصل الإعصار إلى اليابسة برياح تصل سرعتها إلى نحو 120 كيلومترا في الساعة في وقت لاحق من اليوم.

وصدر تحذير من اشتداد قوة العاصفة على امتداد ساحل تكساس من بورت مانسفيلد إلى سارجنت.

وفي غضون ذلك، وفي المحيط الهادئ، يتجه الإعصار دوجلاس إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.

ومع ذلك، تتوقع السلطات أن يضعف الإعصار، وهو من الفئة الثانية، إلى مستوى عاصفة مدارية قبل أن يمر بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من ليل الأحد.