ليبيا تسجل حالة وفاة و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا،اليوم السبت، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى جانب تماثل ستة مصابين للشفاء ووفاة حالة واحدة.

وقال المركز في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه تسلم 1074 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتبين إصابة 123 عينة بالفيروس بواقع 66 حالة جديدة و57 حالة لمخالطين، وسلبية نتائج 951 عينة بينها ست حالات شفاء،إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 740 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و128 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، و51 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و155 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وقد سجلت ليبيا حتى الآن 2547 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 1979 حالة نشطة، و58 حالة وفاة، و510 حالات شفاء.