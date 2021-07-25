 ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 4:53 م

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 89 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف إحكام الرقابة على كل السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حاسم للمخالفين من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 89 مخالفة تموينية منها 22 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- وتوقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و67 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية – ذبح خارج المجازر الحكومية - بدون صلاحية- عدم الإعلان عن الأسعار).

 

 


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