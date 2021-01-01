فينجروب تجري محادثات مع شركة «اركتوروس» حول تكنولوجيا لقاحات كورونا

تتفاوض مجموعة "فينجروب" الفيتنامية مع مجموعة "أركتوروس ثيرابيوتكس" للحصول على تكنولوجيا إنتاج اللقاحات، طبقا لما ذكره موقع "إن.دي.إتش" نقلا عن معلومات من اجتماع عقد في 23 يوليو الجاري بين رئيس الوزراء، فام مينه تشينه ووزراء، حسب وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وتتوقع الشركتان البدء في تجارب سريرية بفيتنام في أغسطس المقبل، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن هناك خططا تدعو إلى إقامة مصنع لإنتاج اللقاحات في فيتنام، تكون قدرته الإنتاجية ما بين 100 و200 مليون جرعة في العام.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن شركة "أركتوروس" طورت لقاحا يعرف باسم "اركتوروس كوفيد -19" المعروف أيضا باسم "لونار-كوف19" باستخدام تكنولوجيا "إم آر.إن.إيه".

وذكرت فيتنام أنها توصلت إلى اتفاقيات لنقل تكنولوجيا اللقاحات الروسية والأمريكية، طبقا لبيان حكومي صدر في 20 يوليو، لم يحدد تفاصيل.

ورفضت مجموعة "فينجروب" التعليق.