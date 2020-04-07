قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية استقبلت ما بين 800 ألف إلى مليون زائر خلال أيام العيد، مشيرًا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع الشواطئ، وخاصة الشاطئ المجاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الشواطئ االتي تم تخصيص رسم الدخول لها بقيمة 5 جنيهات فقط شهدت إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين.

وأوضح أن الشواطئ تبدأ في فتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق بعد الغروب مباشرة، لافتًا إلى توفير كل الخدمات لمرتدين الشواطئ، من دورات المياه وغرف خلع الملابس التي يتم تعقيمها دوريًا.

وعن حالات الغرق، أشار إلى توفير منقذين خلال فترة عمل الشواطئ من الثامنة صباحًا وحتى الغروب، مضيفًا أن بعض حالات الغرق ناتجة عن دخول الشاطئ في الساعات المتأخرة من الليل أو بعد الفجر ولا يوجد في هذا الوقت منقذين.

