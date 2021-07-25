إصابة 3 طالبات في امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة بالشرقية

قال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إن امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة، اليوم الأحد، شهد إصابة 3 طالبات بحالات تشنج.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن اللجنة رقم 1914 بمدرسة إبراهيم صفا الثانوية المشتركة بمركز ومدينة فاقوس، شهدت إصابة الطالبة حنان أحمد أبو جرير، 18 سنة، مُقيمة بقرية الديدامون بفاقوس، بحالة نفسية، وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي.



كما شهدت اللجنة رقم 1815 بمدرسة نزلة حيان الثانوية بمركز ومدينة ههيا، إصابة الطالبة ميرنا عيد محمد، 18 سنة، مُقيمة ببندر ههيا، بتشنجات، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزي، فيما شهدت اللجنة رقم 1788 بمدرسة النخاس الثانوية بالزقازيق، إصابة الطالبة ثريا أسامة فتحي، 18 سنة، بحالة نفسية، وتم التعامل معها من قِبل الطبيب الموجود بالمدرسة.