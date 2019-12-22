وزيرة التضامن: معرض ديارنا يتضمن مشاركة نحو 3500 منتج

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري دراسة السوق والمستهلك الذي سيتم توجيه معرض ديارنا له في أي محافظة من محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المعرض سيمر على جميع المحافظات بالجمهورية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن معرض ديارنا يقام للمرة الثالثة في مارينا بفصل الصيف، موضحة أن مع كل فصل يتم توجيه المعرض لمقاصد الساحلية سواء على البحرين المتوسط أو الأحمر.

وأوضحت أن قرية مارينا تعتبر مقصدًا للعديد من الزوار في الصيف، لهذا فهي تعتبر سوقًا كبيرًا لتسويق منتجات المعرض، مشيرة إلى توفير منتجات معينة خاصة بفصل الصيف والبحر كالمنتجات القطنية والزيوت والكريمات والخوص والجلد، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشارت إلى مشاركة 250 عارضًا بمعرض ديارنا، ورائهم عدد كبير من المنتجين يصلون إلى 3500 منتج من الشباب والرجال والسيدات، مضيفة أن مدة المعرض هذا العام شهر، سيتغير خلالها العارضين للاستفادة من عرض أكبر كم من المنتجات.

ولفتت إلى مشاركة سيدات من المجتمعات التي تم نقلها إلى المدن الجديدة بعدما كانت تسكن المناطق العشوائية غير الآمنة، ذاكرة أنهن خضعن للتدريب بمشاركة مبادرة حياة كريمة.

وذكرت أن معرض ديارنا لا يقتصر دوره على عملية بيع المنتجات ولكنه يعرف المواطنين بثقافة بلادهم لما يتضمنه من منتجات بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى إطلاق معرض جديد قريبًا تحت مسمى «قريبين ولو بعاد» لعرض منتجات المحافظات البعيدة كأسوان ومطروح وسيناء.