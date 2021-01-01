عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على جثة فتاة، وذلك بعد ساعات من تغيبها عن منزل أسرتها بدائرة مركز ديرب نجم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة فتاة غارقة في مياه ترعة بدائرة مركز ديرب نجم.

تم انتشال الجثة، وتبين أنها لفتاة تُدعى عزة.ح، 23 سنة، مُقيمة بقرية قرموط صهبرة، التابعة لمركز ديرب نجم، وأنها متغيبة عن منزل أسرتها قبل ساعات من اكتشاف جثتها، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.