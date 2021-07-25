 فيديو.. مصطافو شاطئ في أيرلندا يتفاجئون بسباحة أسماك القرش بالقرب منهم - بوابة الشروق
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فيديو.. مصطافو شاطئ في أيرلندا يتفاجئون بسباحة أسماك القرش بالقرب منهم

نور رشوان
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:27 ص

عرضت فضائية «العربية»، صباح الأحد، مقطع فيديو من أحد الشواطئ في أيرلندا.

وأظهر الفيديو مفاجأة المصيفين بسباحة أسماك القرش بالقرب منهم على الشاطئ.


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