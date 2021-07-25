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عرضت فضائية «العربية»، صباح الأحد، مقطع فيديو من أحد الشواطئ في أيرلندا.
وأظهر الفيديو مفاجأة المصيفين بسباحة أسماك القرش بالقرب منهم على الشاطئ.