قالت مصادر حكومية مطلعة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى عدة اتصالات ومشاورات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنهاء التعديل الوزاري المرتقب، حيث من المتوقع إجراء حركة تعديل وزاري كبيرة تشمل 10 حقائب وزارية، قابلة للزيادة، إلى جانب إجراء حركة تغيير في المحافظين عقب إعلان التعديل الوزاري.

ورجحت المصادر في تصريحات خاصة " الشروق"، أن التعديل الوزاري سيشمل وزراء الدولة لشئون الإعلام، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، وشئون مجلس النواب، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والسياحة والآثار، والتعاون الدولي.

ولفتت المصادر، إلى أن التعديل الوزاري قد يطال إحدى الوزارات السيادية المهمة ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي ومازالت المشاورات الخاصة به جارية حتى الآن.

ونوهت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل بشكل نهائي أخر الأسبوع الجاري، أو منتصف الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس النواب، وقيادات بعض الأحزاب الكبرى.