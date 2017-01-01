 إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذر مشغلي طائرات بوينج 777 من مخاطر انفجار خزان الوقود - بوابة الشروق
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إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذر مشغلي طائرات بوينج 777 من مخاطر انفجار خزان الوقود

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:50 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:50 م

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مشغلي طائرات بوينج 777 ذات الجسم العريض من مخاوف تتعلق بانفجارات محتملة في خزانات الوقود ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن كتيب تعليمات أصدرته الإدارة دعت فيه المشغلين إلى فحص الطائرات وتركيب أكمام تفلون ومثبتات الغطاء على أجزاء معينة من
خزانات الوقود الرئيسية في الوسط واليسار واليمين.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التعليمات تنطبق على 282 طائرة.

وقالت بلومبرج إنه سيتم تطبيق هذا الإجراء، الذي شمل نشرة خدمة بوينج
الصادرة في أغسطس ويتبع تعليمات مماثلة للإدارة من عام 2017،
على الجيل السابق من طرازات 777، من 200 إلى سلسلة 300 إي آر الشهيرة.

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