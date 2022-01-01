طبيب بايدن يؤكد تعافيه من معظم أعراض كورونا

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تعافي تقريبا مع أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أصيب بها، وذلك بعد أربعة أيام من تأكد إصابة الرئيس بالفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور قوله في مذكرة اليوم الاثنين "عند سؤاله، أشار في هذه المرحلة إلى بعض احتقان الأنف وبحة بسيطة في الصوت"

وكان الرئيس قد عانى في وقت سابق من التهاب في الحلق وتعب وسعال وسيلان الأنف.

وقد باشر بايدن / 79 عاما/ مهامه أثناء وجوده في عزل في مقر إقامته في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يحضر اليوم الاثنين جلسة افتراضية مع رؤساء تنفيذيين وقادة عمال تركز على تشجيع الكونجرس على تمرير تشريع يهدف إلى تعزيز التنافسية الأمريكية مع الصين.

وقال أوكونور إن الرئيس كان يتناول عقار "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر وأشار إلى أنه يستجيب للعلاج بالشكل المتوقع.