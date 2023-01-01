كشف الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة وطن، عن تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذي للحزب، اليوم، موضحًا أنه ناقش موقفه من الاستحقاق الانتخابي المقبل، ودوره في مسئولياته السياسية تجاه المجتمع.

وأعلن خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، عن القرارات التي انتهى إليها الاجتماع بتوافق بين جميع المشاركين، ومن أبرزها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر، وعدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأرجع عدم دفع الحزب بمرشح رئاسي بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لتضحيته بنفسه بعد اتخاذه القرار تجاه الجماعة ذات التفكير المظلم، وانحيازه للشعب المصري، ونشر الاستقرار في أنحاء البلاد.

كما اتفقت على تسخير الإمكانات كافة، والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية؛ لدعم الرئيس السيسي، هذا إلى جانب دعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

وتابع قوله «الرئيس نجح في إعادة مكانة مصر الطبيعية بين دول العالم، وعلى الصعيد العربي والإفريقي، بالإضافة إلى عمليات التطوير والبناء التي قادها، منوهًا أنه تمكن من العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، هذا إلى جانب درأ محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.