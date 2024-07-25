 روسيا: الأفارقة يغيرون موقفهم تجاه تطوير العلاقات مع الغرب - بوابة الشروق
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روسيا: الأفارقة يغيرون موقفهم تجاه تطوير العلاقات مع الغرب

وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:03 م

قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليج أوزيروف، اليوم الخميس، إن مزاج الدول الأفريقية لبناء علاقات ليس فقط مع روسيا، وبل مع الغرب يتغير بشكل كبير.

وقال أوزيروف خلال جلسة استراتيجية حول الدعم التشريعي للتعاون الاقتصادي لروسيا مع الدول الأفريقية في قطاع الطاقة: مزاج الأفارقة يتغير بشكل كبير ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، وبل فيما يتعلق ببناء العلاقات الدولية بشكل عام مع الغرب، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: بدأت أفريقيا تتحدث بصوتها، وتتخلى عن اللغات "الإمبريالية"، مثل الإنجليزية والفرنسية، إذ بدأت عملية مهمة، وربما حتى تمت الاستهانة بها، للإحياء الوطني والحضاري للقارة الأفريقية، بحسب تعبيره.

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