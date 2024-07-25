لجنة من التضامن بالشرقية تزور السيدة التي تعرضت للضرب على يد زوجة ابنها

زارت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، منزل السيدة التي تعرضت للضرب والسحل على يد زوجة ابنها، وذلك في قرية ديرب البلد بمركز ديرب نجم، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لها.

وضمت لجنة التضامن الاجتماعي كلا من: مديرة التضامن الاجتماعي بمركز ديرب نجم ورئيس المدينة، حيث تم تقديم الدعم المعنوي اللازم للسيدة لمحاولة التخفيف عنها.

من جانبها، أكدت السيدة المعتدى عليها من زوجة ابنها، للجنة، على أنها لا تريد سوى الحصول على حقها بالقانون.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضرا ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.