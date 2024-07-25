 الإمارات تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة - بوابة الشروق
الخميس 25 يوليه 2024 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإمارات تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء المعاناة في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 1:38 م

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك