فقدان 9 أشخاص عقب غرق سفينة شحن قبالة تايوان

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قالت السلطات اليوم الخميس إن سفينة شحن غرقت في تايوان، عقب أن مر إعصار جيمي فوق الجزيرة ذاتية الحكم خلال الليل.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزية التايوانية إن تسعة من أفراد الطاقم من ميانمار فقدوا عقب غرق سفينة الشحن فو شون التي تحمل علم تنزانيا قبالة ساحل ميناء كاوهسيونج.

وأضاف المركز أن السلطات تنتظر تحسن أحوال الطقس لاستئناف عملية البحث.

ولقى شخصان حتفهما وأصيب ما لا يقل عن 279 شخصا في حوادث بسبب إعصار جيمي في تايوان.

وأظهرت الصورة التلفزيونية الدمار الذي لحق بالطرق والسيارات المتضررة من سقوط الأشخاص والفيضانات واسعة النطاق.

ومازال نحو 87 ألف أسرة بلا كهرباء صباح اليوم، كما استمر إغلاق المدارس والمكاتب العامة. وتواصل إغلاق البورصة لليوم الثاني على التوالي.

وتم إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية دولية وداخلية، كما توقفت بعض الرحلات بالقطار.

وقال مسؤولون بإدارة الأرصاد المركزية التايوانية اليوم إن قوة الاعصار تراجعت، ولكنهم قالوا إنه يتعين على سكان جنوب ووسط تايوان توخي الحذر من وقوع فيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في الأيام التالية.

ومن المتوقع أن يتحرك إعصار جيمي نحو الغرب، ويقترب من ساحل فوجيان بالصين خلال المساء.



