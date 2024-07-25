تقرير: بايدن سيضغط على نتنياهو بعد تحرره من قيود الانتخابات

توقع تقرير أمريكي أن يمارس الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اللقاء الذي سيجمعهما اليوم الخميس، في محاولة لتأمين صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن ثلاثة مسئولين في الإدارة أنه وبعد تحرر بايدن من مخاوف تأثير سياسته على إعادة انتخابه، سيتطلع إلى اتخاذ لهجة أكثر صرامة مع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وقال بايدن في اتصال مع العاملين في حملته الانتخابية: "سأعمل عن كثب مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى كيفية إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل هؤلاء الرهائن إلى وطنهم"، مضيفا: "أعتقد أننا على وشك أن نكون قادرين على القيام بذلك".

واتسمت زيارة نتنياهو بالتوتر منذ أن وجه المشرعون الجمهوريون الدعوة قبل أكثر من شهر، حيث قاطع العشرات من الديمقراطيين في الكونغرس خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس، أمس الأربعاء.

ويمثل اللقاء مع نتنياهو بالنسبة لبايدن عودة إلى الأضواء بعد أسبوع من العزلة حيث تعافى من إصابته بفيروس كورونا، والانسحاب من السباق الانتخابي.

وقال مساعدون لبايدن إنه بالإضافة إلى الضغط من أجل وقف إطلاق النار، يعتزم الرئيس الأمريكي أن يناقش مع نتنياهو استخدام إسرائيل لقنابل واسعة النطاق في غزة، وكذلك ردها على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون.

وتوقع مساعدون وديمقراطيون أن بايدن، المحبط من نتنياهو والمتحرر من بعض القيود الانتخابية، سيتخذ نهجه الأكثر صرامة حتى الآن مع رئيس الوزراء.

وتعمقت الخلافات بين بايدن ونتنياهو منذ بداية الحرب، حيث يعتقد مساعدو بايدن بشكل متزايد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة، وأنه يفضل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".