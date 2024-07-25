سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المئات من الديدان واليرقات والصراصير حول فندق «ووترجيت»، حيث يقيم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى واشنطن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن نشطاء شباب مدافعين عن قضية الفلسطينيين قاموا بعملية احتجاجية في فندق «ووترجيت» حيث يقيم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وأظهر مقطع فيديو نشرته حركة الشباب الفلسطينيين في فيرجينيا، توزيع الحشرات في جميع أنحاء الفندق، بما في ذلك طاولة مليئة بالديدان بجوار الأعلام الإسرائيلية والأمريكية.

وكتبت الحركة عبر صفحاتها الرسمية: «خلقنا حالة من الفوضى في فندق ووترجيت الليلة الماضية، كي لا يجد نتنياهو وأتباعه من الموساد والمخابرات الإسرائيلية لحظة راحة وهم يواصلون احتلالهم واضطهادهم لشعبنا.. لن يكون هناك سلام أو راحة حتى يُحاكم مجرمو الحرب».

من جانبه، قال متحدث باسم الفندق للصحيفة العبرية: «نحن على علم بالفيديو الذي تم تداوله وبالحدث الذي وقع في فندقنا أمس»، مضيفًا أنهم يولون أهمية قصوى لسلامة ضيوفهم ورفاهيتهم.

وأوضح المسئول، أن الفندق اتخذ جميع الإجراءات الضرورية لتنظيف المكان المتأثر وضمان استمرارية العمل الطبيعي للفندق.