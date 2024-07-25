 الكورية ليم تكسر الرقمين العالمي والأولمبي في القوس والسهم - بوابة الشروق
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الكورية ليم تكسر الرقمين العالمي والأولمبي في القوس والسهم

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:53 م

شهدت أولمبياد باريس 2024، اليوم الخميس، تحطيم أول رقم قياسي عالمي وأولمبي عبر منافسات الرماية للسيدات، من خلال الكورية الجنوبية ليم سي هيون.

وفي منافسات الرماية المتكررة لفردي السيدات، سجلت سي هيون 694 نقطة من أصل 720 نقطة، لتحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي.

وحطمت سي هيون، الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجلا باسم مواطنتها آن سان، والبالغ 680 نقطة في أولمبياد طوكيو 2020، والرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلا باسم كانج شايونج والبالغ 692 نقطة في بطولة العالم 2019.

كما حسن الفريق الكوري الجنوبي، رقمه القياسي الأولمبي بتسجيله 2046 نقطة.


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