رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على الانتقادات الشديدة التي وجهت لفريقه، بعد الخسارة من الزمالك في القمة 120، مساء السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه، أن خسارة القمة تسببت في حزن للجميع على كل المستويات في المنظومة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن الجميع اعتاد على الفوز.

وأضاف "نحن في مرحلة الكل يحاسبنا على اللقطة ولو فعلنا اللقطة سيحاسبنا عليها الكل، نتقبل الحزن، ولكن أوقات نقف على تصدير مشهد كنا ننتظره عندما يحدث، والكل يخرج ما في قلبه، وهذا ليس غريبا بالنسبة لي".

وعن أهدافه فريقه، أوضح "كل الأندية الكبيرة في العالم تجلس مع المسؤولين في بداية كل موسم لكي تضع أهداف وترتيب البطولات وله أولويات، مثلا الكأس يأتي في المرتبة الأخيرة".

وتابع "بايرن ميونخ أعظم نادي في العالم "بطل أوروبا" خسر الكأس، ومانشستر سيتي ومعهم جوارديولا الذي علم العالم كله الكرة، قال إن ليفربول أفضل نادي في إنجلترا رغم فوزه عليه برباعية بعد حسم "الريدز" الدوري"

وأردف: "البعض طلب مني ألا أتحدث، ولكن ترك الساحة لعالم أفاقة سيؤدي إلى بلبلة، وجهت اللوم للجهاز واللاعبين لأن هناك أوقات كثيرة «نشمت فينا اللي يسوى واللي ميسواش»، وإذا لم ننجح في الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا، فما المشكلة أن أرحل؟".

وواصل عبدالحفيظ "على المستوى الشخصي إن لم أحقق الأهداف إذن أنا لم أنجح، ولكن تتحقق كل هذه الإنجازات، ورغم ذلك يتردد ما يتردد من البعض"

واسترسل مدير الكرة بالأهلي: "نعاني من عدة غيابات، ولكننا نمتلك الوقت ونريد الوصول إلى مباراة الوداد المغرب ونحن مرتاحين وبالعدد الكامل، وعلى المستوى العام من الممكن نقد أي إنسان".