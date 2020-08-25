 فولفسبورج يضم لاكروا من سوشو - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فولفسبورج يضم لاكروا من سوشو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 12:35 م

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الفرنسي مكسانس لاكروا من فريق الدرجة الثانية الفرنسي سوشو، وذلك في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وانضم لاكروا /20 عاما/ إلى فولفسبورج بعقد لمدة أربعة أعوام ينتهي في 2024 .

وقال لاكروا في تصريحات لموقع نادي فولفسبورج :"أتطلع حقا إلى التحدي الجديد في فولفسبورج وفي البوندسليجا (الدوري الألماني)."

وأضاف :"الأجواء في فولفسبورج رائعة، أحب حقا هذا الاستاد وأدركت فور زيارتي الأولى أنه المكان المناسب لتحقيق أفضل تطور بالنسبة لي."

وبات لاكروا ثاني صفقة لفولفسبورج استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي أيضا مع المهاجم البولندي بارتوش بياليك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك