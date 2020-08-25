فولفسبورج يضم لاكروا من سوشو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الفرنسي مكسانس لاكروا من فريق الدرجة الثانية الفرنسي سوشو، وذلك في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وانضم لاكروا /20 عاما/ إلى فولفسبورج بعقد لمدة أربعة أعوام ينتهي في 2024 .

وقال لاكروا في تصريحات لموقع نادي فولفسبورج :"أتطلع حقا إلى التحدي الجديد في فولفسبورج وفي البوندسليجا (الدوري الألماني)."

وأضاف :"الأجواء في فولفسبورج رائعة، أحب حقا هذا الاستاد وأدركت فور زيارتي الأولى أنه المكان المناسب لتحقيق أفضل تطور بالنسبة لي."

وبات لاكروا ثاني صفقة لفولفسبورج استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي أيضا مع المهاجم البولندي بارتوش بياليك.