انهيارات أرضية وحرائق تضرب إيطاليا خلال الشهر الجاري

شهدت إيطاليا خلال شهر أغسطس الجاري تقلبات جوية حادة، حيث وقعت انهيارات أرضية في منطقة حول مدينة كورتينا دامبيدزو وحرائق غابات في جزيرة سردينيا.

وقال جانبيترو جيدينا عمدة مدينة كورتينا لوسائل الاعلام الإيطالية إن منطقة دولوميت حول المنتجع الجبلي تعرضت لعواصف للمرة الثانية على التوالي مساء أمس الاثنين، وبعد عدة ساعات من هطول الأمطار الغزيرة، تحولت الشوارع لأنهار.

وكان انهيار أرضي قد أدى أمس الأول الأحد لإغلاق الطرق مؤقتا، حيث تسببت الفيضانات في حدوث ضرر كبير في إقليم فينيتو. وكانت مدن فيرونا وبادوا و فيتشنزا الأكثر تضررا.

وقالت إدارة الاطفاء إن عدة حرائق اندلعت في جزيرة سردينا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 200 شخص اضطروا لإخلاء منازلهم كإجراء احترازي. وتمكنت إدارة الاطفاء من السيطرة على الحريق بحلول صباح اليوم، بعد عملية استمرت عدة ساعات.

وقد اندلع نحو 500 حريق في إيطاليا منذ 15 يونيو الماضي.