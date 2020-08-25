نتنياهو يحث بريطانيا على تغيير سياستها حيال إيران والانضمام للعقوبات الأمريكية

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بريطانيا اليوم الثلاثاء على تغيير سياستها حيال إيران والانضمام للعقوبات الأمريكية.



ونقل بيان صدر عن مكتب نتنياهو، عنه القول خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه "يتوقع من بريطانيا أن تغير سياستها حيال إيران وأن تنضم إلى العقوبات الأمريكية، وذلك بهدف منع إيران من التزود بأسلحة فتاكة ومن المضي قدما نحو امتلاك الأسلحة النووية".



وقال نتنياهو لراب: "انظُر إلى العدوان الإيراني الراهن، وهي لا تمتلك الأسلحة النووية. تصور الخطر الهائل الذي ستشكله إيران بالنسبة للعالم أجمع لو امتلكت الأسلحة النووية!".



وتعمل الولايات المتحدة جاهدة للضغط من أجل إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر القادم.



وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات حال لم تمتثل طهران للاتفاق. إلا أن هناك تأكيدات واسعة على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.



وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).