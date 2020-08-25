نتنياهو: إرسال بعثة برئاسة رئيس أركان الأمن القومي إلى الإمارات الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وجه بإرسال بعثة برئاسة رئيس أركان الأمن القومي مئير بن شبات، لإجراء محادثات في الإمارات الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات اتفاق تاريخي سيؤدي إلى النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي بشكل عام، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعرب عن أمله في أن تنضم دولًا أخرى في المنطقة إلى دائرة السلام، متابعًا: «أرجو يا مواطني إسرائيل أن تتمكنوا من زيارة دبي وأبو ظبي قريبًا، وهناك الكثير لتروه هناك».