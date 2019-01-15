تعرف على التفاصيل النهائية لقرعة مونديال اليد مصر 2021

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تفاصيل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

وتنطلق القرعة بتوقيت القاهرة في تمام السابعة من مساء السبت 5 سبتمبر تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتشهد البطولة لأول مرة مشاركة 32 فريقا بدلا من 24، بينهم 30 تم تحديدهم وفريقين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم.

وسيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثمانية فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

وفي الدور الرئيسي، تتوزع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل تضم ستة فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.

إجراءات القرعة:

سيتم وضع الفرق الـ 32 في أربعة أوعية، كل منها تضم ثمانية فرق بالتصنيف التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي

وسيتم سحب فريق من كل وعاء تنازليا وضمهم إلى إحدى المجموعات الثمانية في نفس الترتيب الذي يمنحه التصنيف لهم.

وبعد انتهاء سحب أول أربعة فرق من الأربعة أوعية، سيكون لمنتخب مصر الذي يحل في التصنيف الثاني الحق في اختيار مجموعته كمستضيف البطولة.

وبعد اختيار منتخب مصر لمجموعته، سيتم سحب بقية القرعة.