مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي أمريكي يتوجه إلى أبو ظبي

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، بأن وفدًا إسرائيليًا رسميًا سيتوجه إلى أبو ظبي، يوم الاثنين، مع كبار مساعدي الرئيس ترامب؛ لإجراء محادثات مع الإمارات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأفاد البيان بأن المستشار الكبير بالبيت الأبيض، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، سيشاركان في الوفد الذي يرأسه مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لنتنياهو.

وصرح "نتنياهو"، في تسجيل مصور، بأن إعلانه عن مغادرة بعثة إسرائيلية رسمية أولى إلى الإمارات الاثنين المقبل، هو من أجل العمل على دفع السلام والتطبيع بين البلدين قدمًا.

وأوضح أن الاتفاقية التاريخية ستجلب محركات النمو، وستساعد في تحقيق الازدهار الاقتصادي بشكل عام، وفي زمن كورونا بشكل خاص، معربًا عن أمله في انضمام دول أخرى إلى دائرة السلام.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين، ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة من قبل تل أبيب.