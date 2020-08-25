وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع يجري اتصالا مع وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أعرب الطرفان عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.