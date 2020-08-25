مسلحون يعتدون على محتجين بساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية

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تصاعدت الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان للفضائية باقتحام عناصر تابعة للميليشيات ساحة الشهداء والاعتداء على المتظاهرين، مشيرين إلى اعتداء مسلحين على محتجين بساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية.

وتجددت المظاهرات، مساء أمس الاثنين، في أغلب أحياء وشوارع العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة الوفاق، واتسعت لتطال الزاوية ومصراتة وسبها.

ووصلت المظاهرات إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة، وطالب المتظاهرون في هذا الميدان برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

كما أطلق المحتجون في طرابلس، هتافات ضد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا. وطالب المتظاهرون الشرطة بالانحياز لمطالب الشعب.