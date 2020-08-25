سكاي نيوز عربية: إسرائيل تجري عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان

طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية البقاء في منازلهم، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ولفتت الفضائية إلى إجراء عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان؛ بسبب الاشتباه بوقوع حادث تسلل.

من جهتها، ذكرت فضائية «العربية» أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تمشيط للتأكد من زرع عبوات ناسفة، موضحة أنه وجد فتحة في السياج عند مستوطنة منارة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم إغلاق بعض الطرقات على خلفية حادث أمني على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

فيما أفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون عن سماع صوت انفجار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قرب بلدة ميس الجبل، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت القنابل المضيئة في المنطقة.