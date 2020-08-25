نشرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، صورا لمواقع أثرية شهيرة في سوريا، التقطها قمرها الصناعي الجديد للتجسس، فيما يمثل رسالة تهديد واضحة لأعدائها.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان، إن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد أعدائها سواء القريبين أو البعيدين، وتحمي مواطنيها في كل مكان.



وتتضمن الصور التي نشرتها إسرائيل لقطات لمدينة تدمر الأثرية السورية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، حسبما أفاد بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية.



يذكر أن عناصر تنظيم داعش استولوا مرتين على تدمر، في مايو 2015 ثم مرة أخرى في 2016، قبل أن تستعيد الحكومة السورية السيطرة عليها.



وتتمركز القوات الإيرانية بالقرب من مطار التيفور العسكري غرب تدمر.



وقال جانتس إن الوسائل التكنولوجية التي نطورها في وزارة الدفاع، سويا مع صناعاتنا، فعالة وتمثل وسائل مهمة للحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل.