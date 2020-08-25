 أنطوي: لقب الكونفدرالية هدفنا الأساسي في بيراميدز - بوابة الشروق
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أنطوي: لقب الكونفدرالية هدفنا الأساسي في بيراميدز

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 11:12 م

عبر الغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز عن سعادته بعودته للمشاركة والتسجيل مجددا في مباراة الإنتاج الحربي بعد فترة صعبة من الإصابة والغياب، مشددا على أنه لا ينظر لنفسه والأرقام التي يحققها والأهم هو الفريق ومساعدته في الانتصار وحصد النقاط والتقدم في جدول الدوري.

وأوضح أنطوي في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أنه عاد من إصابة وغياب لفترة طويلة ويحاول العودة خطوة تلو أخرى للمشاركة واستعادة لياقته البدنية وحاسة التهديف، وهدفه في الإنتاج سيساعده على العودة سريعا، وتسجيل المزيد من الأهداف.

أنطوي قال إن لقب كأس الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز خلال الموسم الحالي وجميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق هذا الهدف الغالي، وبيراميدز سيحاول أن يكون مستعدا بأفضل صورة ممكنة قبل السفر للمغرب وخوض نصف النهائي أمام حوريا كوناكري الغيني.


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