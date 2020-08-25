الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حماس

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة "تعترض" على اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة "حماس" المقرر في 22 أغسطس، وتحذر أن ذلك سيؤدي إلى "عزل" تركيا.



وأشارت أورتاجوس، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حماس منظمة إرهابية، وأعلنت عن مكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال واحد من عضوي المنظمة كان أردوغان قد التقى بهما من قبل، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضافت أورتاجوس، إن "تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا من المجتمع الدولي ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني وبالجهود الدولية لمنع الهجمات الإرهابية من غزة". وبحسب قولها، فإن الولايات المتحدة تناقش هذه القضية مع تركيا "على أعلى مستوى".