استطلاع للرأي: غالبية الروس لا يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أظهر استطلاع للرأي العام أجرى في موسكو، أن غالبية المواطنين الروس -أي نحو 61%- لا يخشون الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين أن 13% مستعدون للحضور إلى أماكن العمل حتى لو كانوا مرضى.

ووفقا للدراسة التي نفذها موقع (رابوتا رو) الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- فإن ثلث الذين تم استطلاع آرائهم (33%) يخشون الإصابة بالعدوى، وقال 6% فقط إنهم أصيبوا بها سابقا، أو يعانون منها حاليا.

وأشار غالبية المواطنين (60%) إلى أنهم يرتدون أقنعة في الأماكن العامة، و40% ينظفون ويعقمون بانتظام، و17% لا يستخدمون وسائل النقل العام، و16% يرتدون قفازات في الأماكن العامة.

ونوه 8% من المواطنين الروس بأنهم يواصلون مراعاة العزلة الذاتية ولا يغادرون المنزل دون سبب وجيه، في حين يتخذ 7% منهم تدابير وقاية أخرى، و29% لا يفعلون أي شيء لحماية أنفسهم.