النمسا تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 25 ألفا و706 حالات، وقد تعافى منها 21 ألفا و888 حالة بينما توفي 733 حالة، مضيفة أنه يتواجد بالمستشفيات 137 حالة منها 23 حالة في وحدات العناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن أعلى الإصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها في العاصمة (فيينا) وبلغت 87 حالة، يليها (النمسا العليا) 35 حالة، ثم (تيرول) 32 حالة، و(النمسا السفلى) 22 حالة.