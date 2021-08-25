سحب جائزة إيمي من حاكم نيويورك لاتهامه بالتحرش الجنسي

قررت أكاديمية الفنون والعلوم التليفزيونية بمدينة لوس أنجلوس، اليوم الأربعاء، سحب جائزة "إيمي" من أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك السابق، على خلفية اتهامه في قضايا تحرش جنسي، وبعد محاولات عدة لدحض هذه الاتهامات اضطر للاستقالة من منصبه، في 10 أغسطس الجاري، إثر ضغوطات ومناشدات من حزبه، أبرزها من الرئيس جو بايدن.

وتولى كومو، حكم ولاية نيويورك سنة 2011، ومع بداية جائحة كورونا سطع نجمه بعد أن ظهر في لقاءات صحفية أدلى فيها بتصريحات منطقية ومطمئنة، ما رشحه للفوز بجائزة "إيمي" تقديرا لإنجازاته المتلفزة خلال الجائحة.

وبالرغم من نجاح حاكم نيويورك في صنع شعبية خاصة له، لكن وجها آخرا ظهر فجأة، عندما وجه العديد من النساء دعوات قضائية يتهمن كومو بالتحرش الجنسي، ومع تزايد الدعوات اضطر كومو لتقديم استقالته.

ولأهمية قضايا التحرش الجنسي وشغلها الرأي العام في مختلف دول العالم، بدأت الدول تشرع القوانين الصارمة في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة، وفي السطور التالية ترصد الشروق كواليس قضايا التحرش المتهم فيها حاكم ولاية نيويورك.

مزاعم بريتاني كوميسو

كشفت بريتاني كوميسيو، المساعدة التنفيذية لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في تقرير مفصل تزعم فيه أنه تحرش جنسيا بـ11 امرأة، ودعت إلى محاسبته على جميع التهم الموجهة إليه.

وذكرت كوميسو، تعرضها للمس بصورة غير لائقة أثناء عملها معه، وأضافت أنه أبدى إيحاءات جنسية حول مظهرها وعلاقاتها العاطفية، كما أنه عانقها وقبلها ولمس أجزاء من جسدها دون موافقتها، قائلة: "ما فعله معي كان جريمة"، طبقا لما ذكرته شبكة بي بي سي.

تحركات عاجلة

بعد تصاعد أزمة حاكم نيويورك، فتح مكتب المدعية العامة، ليتشا جيمس، تحقيقا عاجلا استغرق 5 أشهر واستهدف قرابة 200 شخص من بينهم موظفات قدمن شكاوى ضده، ومن ضمنهم كوميسو، التي صرحت في حديثها مع المحققين، بأنها كانت مترددة في الإفصاح عن شكواها، خوفا من قيام الحاكم والتابعين له بمهاجمتها وتشوية سمعتها.

وأعلنت ليتشا جيمس، أن التحقيق استند إلى عشرات الآلاف من الوثائق والنصوص والصور، وانتهى التحقيق إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش بالعديد من النساء، منتهكا القانون الفيدرالي وقانون الولاية، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية.

ماذا طلب بايدن من الحاكم المتهم؟

من جانبه حث الرئيس الامريكي جو بايدن، حاكم نيويورك، أندرو كومو، على الاستقالة من منصبه بعدما أثبت التحقيق المستقل، تورطه في التحرش الجنسي بعدد من النساء، وصرح بايدن في مؤتمر صحفي أنه يعتقد بأن يستقيل كومو.

مجلس الشيوخ

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم عضوا الحزب الديمقراطي، تشاك شومر وكرستن جيليبراند، حاكم نيويورك بالاستقالة، بعدما انتهى التحقيق إلى إدانته بقضايا تحرش جنسي مع العديد من الموظفات.

رد فعل أندرو كومو

أصدر حاكم نيويورك بيانا قال فيه: "أنا لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق، ولم أقم بأي عمل جنسي غير لائق"، مضيفا أنه يبلغ من العمر 63 عاما، وعاش طوال حياته كشخص بالغ، فكيف يقوم بمثل هذه الأعمال الآن، لكن تصريحات كومو كانت بلا جدوى واضطر إلى الاستقالة مع تزايد الضغوط عليه.

يذكر أن جائزة "إيمي" هي جائزة تمنحها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية ومقرها لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، للبرامج التلفزيونية الأفضل والتي تعرض في الفترة المسائية أو وقت الذروة وتم منحها لحاكم نيويورك في 2020.