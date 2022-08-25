قوات حرس الحدود تضبط 3 أطنان حشيش و29 بندقية مختلفة الأعيرة

تمكنت قوات حرس الحدود، من تضيق الخناق على زارعى ومروجى المواد المخدرة ومهربى الأسلحة والذخائر، فقد نجحت في ضبط 3 أطنان حشيش و3.5 طن بانجو، و480 كيلوجراما من مخدر الهيدرو الجاف، و18 كيلوجراما من مخدر الأفيون، و850 ألف قرص من مخدر الترامادول.

كما ضبطت قوات حرس الحدود، 29 بندقية مختلفة الأعيرة و22 خزنة مختلفة الأنواع، و2900 طلقة مختلفة الأعيرة، و6 هواتف متصلة بالأقمار الصناعية، و650 جوالا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و35 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، و31 مكينة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط 2 لودر و89 عربة مختلفة الأنواع، كما تم اكتشاف 7 فتحات أنفاق، وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، وضُبط 967 فردا من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك بناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها، واستمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصري.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.