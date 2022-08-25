وزيرة خارجية ألمانيا تسعى لانطلاق بداية جديدة في العلاقات الثنائية مع المغرب

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وضع العلاقات مع المغرب على أسس جديدة بعد أزمة دبلوماسية دامت شهورا.

وقالت بيربوك بعد وصولها العاصمة المغربية الرباط في تصريحات تم نشرها ليلة الأربعاء/الخميس: "تم تطوير كثير من أفكار التعاون الجديد، وتم وضع كثير من المشروعات الجيدة من الماضي على أسس جديدة".

يشار إلى أن بيربوك تعتزم الالتقاء اليوم الخميس بنظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط. ويعتزم كلا الجانبين فتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبدأت بيربوك زيارتها للمغرب أمس الأربعاء، وذكرت أن مجال الطاقات المتجددة سيكون مجالا للتعاون بين البلدين، واستدركت قائلة: "ولكن سيتخطى الأمر ذلك، فإن إمكانية توفير مزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل البشري هائلة"، وأوضحت أنه لهذا السبب وفي سبيل مصلحة المواطنين في كلا البلدين هناك رغبة في إعادة العلاقات لنهج جديد.

كانت الرباط استدعت في العام الماضي سفيرتها من برلين للتشاور، لعدة شهور، وذلك لغضب الحكومة المغربية من السياسة الخارجية الألمانية المتعلقة بالنزاع على إقليم الصحراء الغربية الذي تدعي المملكة المغربية السيادة عليه، حيث قالت الرباط إن ألمانيا تصرفت مرارا على نحو معاد للمصالح العليا للمغرب.

وفي المقابل، ردت الخارجية الألمانية آنذاك بأن الاتهامات المغربية غير مفهومة.

يذكر أن ادعاء المغرب أحقيته بالسيادة على المنطقة الواقعة جنوب حدوده لا يحظى باعتراف دولي.

وكانت بيربوك وبوريطة قاما بتسوية الخلاف خلال مؤتمر عبر الفيديو في شباط/فبراير الماضي، وقالا في بيان لاحق إنهما عازمان على البناء على "التميز الخاص في العلاقات الثنائية" وأضافا أن البلدين سيستأنفان التعاون في كل المجالات مرة أخرى.