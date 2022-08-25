فحص 868 رأس ماشية و650 طائر في قافلة بيطرية بالسنطة في الغربية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة قافلة بيطرية علاجية بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية.

وتم خلالها تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات، الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بمرض البروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات عدد 868 حيوان و650 طائرا، لافتا إلى أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية لتشمل القري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة مشاركة من المديرية بتحقيق وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.