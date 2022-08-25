 منح الدكتوراة الفخرية لفادية عبد الغني وحنان شوقي ومادلين طبر وفاطمة ناعوت على هامش مهرجان عيد الأب - بوابة الشروق
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منح الدكتوراة الفخرية لفادية عبد الغني وحنان شوقي ومادلين طبر وفاطمة ناعوت على هامش مهرجان عيد الأب

حنان شوقي
حنان شوقي

نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:01 م

أعلن القائمون علي الدورة السابعة لمهرجان "عيد الأب"، تكريم الأب القدوة لعدد من الشخصيات في مختلف المجالات، منها مجال الفن.

ويمنح لقب الأب القدوة الفنية لكل من موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب، بحضور ابنته السيدة عصمت محمد عبد الوهاب، والفنان القدير رشوان توفيق، والفنان أحمد عبد العزيز والمخرجين أحمد صقر ومجدي أبو عميرة، ولقب الأب القدوة في الشعر للشاعر هشام الجخ.

وعلى هامش الاحتفالية، يتم منح دكتوراة فخرية لعدد من الشخصيات اللذين آثروا الحياة بأعمالهم، منهم الفنانة فادية عبد الغني والأم ماري فرانسواز، الفنانه مادلين طبر، والمطربة جنات، الفنانة حنان شوقي، والشاعر شوقي حجاب، الكاتبة فاطمة ناعوت والمنتج إلهامي مقار.

يقام المهرجان برئاسة دكتور نبيل رزق، يوم السبت المقبل الموافق 27 أغسطس الجاري، بالجمعية الملكية أمام دار القضاء في الخامسة والنصف مساء.

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