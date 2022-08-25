 تايوان تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 14% لمواجهة الصين - بوابة الشروق
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تايوان تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 14% لمواجهة الصين

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:33 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 12:33 م
اقترحت تايوان رفع إجمالي إنفاقها على الجيش بحوالي 14% في العام المقبل، مما سوف يسهم في ما يُتوقع أن يكون زيادة قياسية في ميزانية الحكومة بينما تعزز دفاعاتها لمجابهة زيادة النشاط العسكري الصيني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن مجلس الوزراء التايواني وقع على خطط الإنفاق لعام 2023 خلال اجتماعه الأسبوعي في تايبيه اليوم الخميس. وأوضح المسؤولون في بيان لهم، خططا لزيادة ميزانية الدفاع السنوية إلى 4ر397 مليار دولار تايواني (2ر13 مليار دولار)، إلى جانب اقتراح بتضمين ميزانية خاصة إضافية من أجل شراء العتاد العسكري.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع إجمالي الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 3ر586 مليار دولار تايواني (4ر19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 9ر13% عن عام 2022.

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